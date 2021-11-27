Umman, yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 7 ülkeye seyahat yasağı getirdi

Umman, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantının tespit edildiği 7 Afrika ülkesine seyahat yasağı uygulayacağını duyurdu.

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan habere göre, Kovid-19'la Mücadele Komitesi, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Botsvana, Zimbabve, Lesoto, Namibya ve Esvatini'ye seyahat yasağı uygulanacağını bildirdi.

Haber de, bu ülkelerden transit de dahil yolcu kabul edilmeyeceği, yakın zamanda bölgeyi ziyaret edenlere 14 günlük karantina uygulanacağı ve Kovid-19 testi yaptırmalarının zorunlu tutulacağı kaydedildi.

Kararın yarından itibaren bir sonraki duyuruya kadar uygulanacağı belirtilen haber de, "söz konusu ülkelerin vatandaşları hariç", Umman vatandaşları, diplomatlar, sağlık çalışanları ve aileleri ile Umman'da geçerli ikametgahı olanların uygulamadan muaf tutulacağı bilgisi verildi.

Umman vatandaşları dahil karardan muaf olanların ülkeye girişlerinde teste tabi olacakları ve 7 gün boyunca karantinaya alınacakları kaydedildi.

Umman'dan önce söz konusu Afrika ülkelerine yönelik Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Bahreyn'de benzer kararlar almıştı.

Yeni varyant

Henüz, Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen "Omicron" varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

AA / Mehmet Nuri Uçar - Son Dakika Haberleri

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