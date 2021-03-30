Umman: Yemen'deki krizin çözümü için Suudi Arabistan ve ilgili taraflarla çalışmalarımız sürüyor

Umman, Yemen'deki krizin çözümü için Suudi Arabistan, uluslararası taraflar ve ilgili kurumlarla yürüttüğü çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Umman, Yemen'deki krizin çözümü için Suudi Arabistan, uluslararası taraflar ve ilgili kurumlarla yürüttüğü çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan açıklamada, Ummanlı yetkililerin Sultan Heysem bin Tarık'ın talimatları doğrultusunda Yemen krizine çözüm arayışları kapsamında yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Ummanlı yetkililerin, Suudi Arabistan'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) ile ABD'nin özel temsilcileri ve Yemenli partilerle bu ülkedeki krize kapsamlı siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabalarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Umman'ın, bu bağlamda gerçekleştirilen temaslar neticesinde istenilen sonuca ulaşılmasını ve Yemen'de güvenlik ile istikrarın yeniden tesis edilerek bölge ülkelerinin güvenlik ve çıkarlarının da korunmasını temenni ettiği vurgulandı.

Umman'ın bu açıklaması, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Muskat ziyaretiyle eş zamanlı gerçekleşmesi dikkati çekti.

Lenderking, Suudi Arabistan'a geçmek üzere Muskat'tan ayrıldı

Öte yandan adının açıklanmasını istemeyen diplomatik bir kaynaktan alınan bilgiye göre, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking, Umman ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'a geçmek üzere Muskat'tan ayrıldı.

Lenderking'in Ummanlı yetkililerle "Yemen'deki krizi sonlandırmak için Suudi Arabistan'ın sunduğu barış girişimi ve bu ülkedeki çatışmaları durdurmaya yönelik uluslararası çabaları" görüştüğü aktarıldı.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, 28 Mart'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Griffiths ve Lenderking ayrı ayrı görüşmüştü. Görüşmelerde, Suudi Arabistan'ın başlattığı "Yemen'de barış" girişimi ele alınmıştı.

Yemen'deki iç savaş ve Riyad'ın duyurduğu "barış" girişimi

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, Yemen'deki krizin sona erdirilmesi ve ateşkesin sağlanması için yeni bir barış girişimi başlattıklarını duyurmuştu. Bin Ferhan, bu girişimin, Griffiths ile Lenderking'in çabaları ve Umman'ın oynadığı olumlu rolün desteklenmesi kapsamında başlatıldığını ifade etmişti.

Yemen hükümeti söz konusu adımı desteklerken, Husiler ise girişimin yeni bir şey getirmediğini savunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy