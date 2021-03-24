Umman ve Tunus'tan Suudi Arabistan'ın "Yemen'de barış" girişimine destek
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Umman ve Tunus'tan Suudi Arabistan'ın "Yemen'de barış" girişimine destek

24.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:12
Umman ve Tunus'tan Suudi Arabistan'ın 'Yemen'de barış' girişimine destek

Umman ve Tunus, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki krizin sona erdirilmesi için önceki gün duyurduğu "yeni barış girişimine" destek verdi.

Umman ve Tunus, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki krizin sona erdirilmesi için önceki gün duyurduğu "yeni barış girişimine" destek verdi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Muskat yönetiminin, bölge ülkelerinin de güvenlik ve çıkarlarını koruyacak şekilde Yemen'de güvenlik ve istikrarın yeniden tesisini sağlayacak siyasi çözümün sağlanması için Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler (BM) ve Yemenli taraflarla çalışmalar yürüttüğü bildirildi.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise "Tunus, Suudi Arabistan'ın Yemen'de BM himayesinde müzakereler yoluyla kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşmayı amaçlayan girişimini destekliyor." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 22 Mart'ta Yemen'deki krize çözüm bulunması için "BM gözetiminde kapsamlı ateşkese varılması, Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerin Merkez Bankasındaki ortak hesaba aktarılması, Uluslararası Sana Havalimanının bazı uçuşlara açılması ve BM gözetiminde taraflar arasında müzakerelere başlanması" konularını içeren bir barış girişimi başlattıklarını duyurmuştu.

Söz konusu girişim, Yemen hükümeti tarafından memnuniyetle karşılanırken, Husiler ise girişimin yeni bir şey getirmediğini savunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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