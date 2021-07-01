Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
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Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Umman'da 40, Suudi Arabistan'da 13 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Umman'da 40, Suudi Arabistan'da 13 kişi daha hayatını kaybetti.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 40 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 1959 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 127 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son rakamlarla ölü sayısının 3 bin 140'a, enfekte olanların 270 bin 504'e, iyileşenlerin ise 236 bin 988'e çıktığı ifade edildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 13 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1534 kişinin enfekte olduğu, 1487 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarının 7 bin 832'ye, vakaların 489 bin 126'ya, iyileşenlerin 469 bin 120'ye yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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