Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
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Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Umman'da 32, Suudi Arabistan'da 14 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Umman'da 32, Suudi Arabistan'da 14 kişi daha hayatını kaybetti.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 32 kişi yaşamını yitirdi, 1886 yeni vaka tespit edildi, 1733 kişi ise sağlığına kavuştu.

Son verilerle toplam can kaybının 2 bin 848'e, vaka sayısının da 256 bin 542'ye yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 224 bin 77 oldu.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 14 kişinin daha vefat ettiği, 1255 yeni vaka tespit edildiği, 1247 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 7 bin 730'a, vaka sayısının 479 bin 390'a, iyileşenlerin sayısının da 460 bin 338'e ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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