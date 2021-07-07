Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
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Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Umman'da 17, Suudi Arabistan'da 14 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Umman'da 17, Suudi Arabistan'da 14 kişi daha hayatını kaybetti.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 17 kişinin yaşamını yitirdiği, 1675 kişinin enfekte olduğu, 1685 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle can kaybının 3 bin 356'ya, vaka sayısının 280 bin 235'e, iyileşenlerin ise 248 bin 151'e çıktığı ifade edildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 1207 kişinin enfekte olduğu, 1195 kişinin de sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarının 7 bin 921'e, vakaların 496 bin 516'ya, iyileşenlerin sayısının da 476 bin 643'e yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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