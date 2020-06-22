Umman ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
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Umman ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 137'ye, Katar'da 99'a yükselirken, Fas, Filistin, Libya ve Tunus'ta vaka sayıları arttı.

Umman ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
22.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:38

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 137'ye, Katar'da 99'a yükselirken, Fas, Filistin, Libya ve Tunus'ta vaka sayıları arttı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 6 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 1605 kişinin enfekte olduğu ve 856 kişinin daha iyileştiği belirtildi.

Son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 137'ye, vaka sayısının 31 bin 76'ya, sağlığına kavuşanların sayısının ise 16 bin 408'e yükseldiği kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1034 kişinin enfekte olduğu aktarıldı.

Toplam can kaybının 99'a, vaka sayısının 88 bin 403'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, 637 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 69 bin 956 olduğu kaydedildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 102 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 35 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 10 bin 79, iyileşen kişi sayısının 8 bin 319 olduğu aktarıldı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 142 kişide daha koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Yeni vakaların 73'ünün El-Halil kentinden çıktığı aktarılan açıklamada, vaka sayısının 1170'e, iyileşenlerin sayısının 594'e yükseldiği kaydedildi.

İşgal ve abluka altındaki Filistin'de bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede 27 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 571'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, 5 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla hastalıktan iyileşenlerin sayısının 103 olduğu ifade edildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 yeni Kovid-19 vakasının kaydedildiği ve toplam enfekte kişi sayısının 1159'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede en son Kovid-19 kaynaklı can kaybı 50, hastalıktan iyileşenlerin sayısı ise 1020 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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