Umman ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
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Umman ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Umman ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Umman'da 43, Irak'ta 35 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Umman'da 43, Irak'ta 35 kişi daha hayatını kaybetti.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 43 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 234 yeni vaka tespit edildi, 1569 kişi ise sağlığına kavuştu.

Son verilerle toplam can kaybının 3 bin 56'ya, vaka sayısının da 266 bin 536'ya yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 233 bin 287 oldu.

Irak

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 35 kişinin daha hayatını kaybettiği, 6 bin 558 yeni vaka tespit edildiği, 5 bin 55 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 17 bin 156'ya, vaka sayısının da 1 milyon 338 bin 604'e çıktığı, 1 milyon 240 bin 978 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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