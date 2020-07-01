Umman ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Umman ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 185'e, Bahreyn'de 90'a yükseldi.

Umman ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
01.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:35

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 185'e, Bahreyn'de 90'a yükseldi.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 salgınında ölü sayısının 185 olduğu belirtildi.

Ülkede 1124 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 41 bin 194'e yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 737 artışla 24 bin 162'ye ulaştığı ifade edildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı ise yazılı açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 519 yeni vaka görüldüğünü kaydetti.

Toplam can kaybının 90'a, vakaların ise 26 bin 758'e çıktığı belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 403 artışla 21 bin 331 olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Manşet

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