Umman, Trump'ın kendileri üzerinden Tahran'a saldırı uyarısı yolladığı iddiasını yalanladı

Umman, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait insansız hava aracının düşürülmesinin ardından Başkan Trump'ın kendileri üzerinden İran hükümetine mesaj ilettiği yönündeki iddiayı yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından bugün yapılan paylaşımda, "Sultanlık, bölgedeki gelişmeleri endişeyle takip ediyor ve Amerika ile İran taraflarını sorunların çözümü için diyalog yolunu tercih etmeye davet ediyor." denildi. Euronews.com'da Görüntüle