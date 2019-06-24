Umman, Trump'ın kendileri üzerinden Tahran'a saldırı uyarısı yolladığı iddiasını yalanladı
Umman'dan bugün yapılan açıklamada; Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'ye ait insansız hava aracının (drone) düşmesi üzerine Trump'ın kendileri aracılığıyla İran hükümetine mesaj ilettiği yönündeki iddia, yalanlandı.
Umman, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait insansız hava aracının düşürülmesinin ardından Başkan Trump'ın kendileri üzerinden İran hükümetine mesaj ilettiği yönündeki iddiayı yalanladı.
Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından bugün yapılan paylaşımda, "Sultanlık, bölgedeki gelişmeleri endişeyle takip ediyor ve Amerika ile İran taraflarını sorunların çözümü için diyalog yolunu tercih etmeye davet ediyor." denildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e olay sözler: Kendinden yaşça küçük kadınlarla olmasından rahatsız oluyorum
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin
Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler
Son Dakika Haberleri