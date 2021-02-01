Umman Sultanlığı'nın kara sınırları Kovid-19 nedeniyle bir hafta daha kapalı kalacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Umman Sultanlığı'nın kara sınırları Kovid-19 nedeniyle bir hafta daha kapalı kalacak

01.02.2021 06:05 | Son Güncelleme: 01.02.2021 06:08
Umman Sultanlığı'nın kara sınırları Kovid-19 nedeniyle bir hafta daha kapalı kalacak

Umman Sultanlığı, Kovid-19 virüsünün yayılmasına engel olmak amacıyla aldığı tüm kara sınır kapılarını kapalı tutma kararını bir hafta daha uzattı.

Umman Sultanlığı, Kovid-19 virüsünün yayılmasına engel olmak amacıyla aldığı tüm kara sınır kapılarını kapalı tutma kararını bir hafta daha uzattı.

Umman resmi haber ajansı ONA'nın verdiği habere göre, Kovid-19 Yüksek Komisyonu, tüm kara sınır kapılarının 8 Şubat saat 18.00'e kadar kapalı kalması kararı aldı.

Umman Sultanlığı, 18 Ocak'ta bir haftalık kapatma kararı almış, 24 Ocak'ta bu karar bir hafta uzatılmıştı.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 1529'a, vaka sayısı ise 134 bin 326'ya yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Mehmet Topal Sergen Yalçın
Tüm Haberler İstifa Oyunlar Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Umman Sultanlığı'nın kara sınırları Kovid-19 nedeniyle bir hafta daha kapalı kalacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 06:08:30. #1.15#
title