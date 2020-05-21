Umman Sultanı, Körfez liderlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti
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Umman Sultanı, Körfez liderlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Körfez ülkelerinin liderlerinin Ramazan Bayramı'nı telefonda kutladı.

Umman Sultanı, Körfez liderlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti
21.05.2020 15:46 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:46

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Körfez ülkelerinin liderlerinin Ramazan Bayramı'nı telefonda kutladı.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, Sultan Heysem, Katar Emiri, Kuveyt Emiri, Bahreyn ve Suudi Arabistan krallarını arayarak bayramlarını tebrik etti.

Sultan Heysem, Ramazan Bayramı'nın liderlere, halklarına ve tüm Müslümanlara refah ve iyilik getirmesi temennisinde bulundu.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberinde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Heysem'in görüşmesinde, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin vurgulandığı ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre de Kral Selman, Sultan Heysem ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerinden övgüyle söz etti ve ilişkilerin daha da geliştirilmesini arzuladığını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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