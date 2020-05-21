Umman Sultanı, Katar Dışişleri Bakanı'yla bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştüğü belirtildi.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştüğü belirtildi.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Umman Sultanı Bin Tarık tarafından başkent Muskat'ta kabul edildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ile bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, birkaç gün önce Kuveyt ardından da Katar'ı ziyaret etmişti. Ziyaretleri sırasında Katar Emiri Şeyh Temim ve Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya gelen Bin Alevi, Sultan Bin Heysem'in mesajlarını kendilerine iletmişti.

Bu ziyaretler, Körfez ülkeleri arasında 2017'den bu yana devam eden krizin gölgesinde gerçekleşiyor.

Körfez krizi nedir?

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn gibi Körfez ülkelerinin yanı sıra Mısır, 5 Haziran 2017'de Katar'a tüm kara ve hava sahasını kapatarak ambargo uygulamaya başlamıştı. Bu ülkeler, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini açıklamıştı.

Doha, bu süre içinde ön koşulsuz diyalogla krizin aşılması tutumundan vazgeçmediğini bildirmiş, Kuveyt ise krizin tarafları arasında ara bulucu rol üstlenmişti.

Körfez ülkesi Umman'ın tarafsız tutumunun da bölgedeki sorunları hafifletmede ara bulucu rol oynamasına izin verdiği ifade ediliyor.

Kaynak: AA