Umman Sultanı, göreve başlamasının yıl dönümünde 285 tutukluyu affetti
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Umman Sultanı, göreve başlamasının yıl dönümünde 285 tutukluyu affetti

10.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:04
Umman Sultanı, göreve başlamasının yıl dönümünde 285 tutukluyu affetti

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, göreve gelişinin birinci yıl dönümü dolayısıyla 285 tutuklu için af ilan etti.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, göreve gelişinin birinci yıl dönümü dolayısıyla 285 tutuklu için af ilan etti.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan haberde, Umman Sultanı Bin Tarık'ın 118'i yabancı uyruklu olmak üzere çeşitli davalardan hüküm giymiş 285 tutuklu hakkında af ilan ettiği belirtildi.

Haberde söz konusu affın, Sultan Bin Tarık'ın iktidara gelmesinin birinci yıl dönümü münasebetiyle ilan edildiği kaydedildi.

Söz konusu mahkumların uyruklarına ve hangi davalardan hüküm giydiklerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Sultan Kabus bin Said'in ölümünün ardından 11 Ocak 2020'de görevine başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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