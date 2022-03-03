Umman Rusya ve Ukraynalı taraflara diyalog çağrısı yaptı

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, ülkesinin Rusya- Ukrayna krizini endişe ve üzüntüyle takip ettiğini belirterek, diyaloğa ve iyi komşuluk ilkesine geri dönülmesi gerektiğini söyledi.

Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre Sultan bin Tarık, başkent Muskat'taki El-Bereketu'l Amir Sarayı'nda yapılan kabine toplantısına başkanlık etti.

Kabine toplantısında konuşan Sultan Bin Tarık, "Umman Sultanlığı, Ukrayna krizinde gelinen noktayı büyük bir endişe ve üzüntüyle izliyor." dedi.

Bin Tarık, diplomasiye dönülmesi ve krizin tarafları arasında Birleşmiş Milletler Antlaşması, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkesi temelinde diyalog ve barışçıl müzakerelere başvurulmasının zorunlu olduğunu vurguladı.