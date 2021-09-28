Umman Müftüsü'nden Hindistan'da Müslümanların hedef alınmasına karşı uluslararası tutum sergilenmesi çağrısı - Haberler
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Umman Müftüsü'nden Hindistan'da Müslümanların hedef alınmasına karşı uluslararası tutum sergilenmesi çağrısı

AA / Ali Semerci - Haberler | Güncel
Umman Müftüsü'nden Hindistan'da Müslümanların hedef alınmasına karşı uluslararası tutum sergilenmesi çağrısı

Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, Hindistan'da Müslümanların hedef alınması karşısında uluslararası ve İslami tutum sergilenmesi çağrısında bulundu.

Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, Hindistan'da Müslümanların hedef alınması karşısında uluslararası ve İslami tutum sergilenmesi çağrısında bulundu.

Halili, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hindistan'da resmi makamlarca desteklenen aşırılık yanlısı grupların Müslümanlara yönelik bariz saldırganlıkları, vicdan sahibi herkesi rahatsız ediyor." ifadesini kullandı.

Umman Müftüsü, barış yanlısı tüm ülkeleri bu saldırganlığın durdurulması için müdahale etmeye, İslam dünyasını da bu saldırganlık karşısında birlik olmaya ve ortak bir tutum sergilemeye çağırdı.

Hindistan'ın Assam eyaleti basınında yer alan haberler e göre, devlete ait araziler üzerine inşa edildiği gerekçesiyle yetkililer tarafından alınan kararla Müslüman azınlıktan yaklaşık 20 bin kişi evlerini terk etmeye zorlandı.

AA / Ali Semerci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Umman Müftüsü'nden Hindistan'da Müslümanların hedef alınmasına karşı uluslararası tutum sergilenmesi çağrısı - Haberler
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