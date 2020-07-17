Umman Müftüsü'nden Ayasofya mesajı: "Mescid-i Aksa'nın işgalden kurtulmasının habercisi"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Umman Müftüsü'nden Ayasofya mesajı: "Mescid-i Aksa'nın işgalden kurtulmasının habercisi"

Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, Ayasofya'nın ibadete açılmasının Mescid-i Aksa'nın işgalden kurtulması ile yakında yaşanacak büyük sevinçlerin habercisi olması temennisinde bulundu.

Umman Müftüsü'nden Ayasofya mesajı:
17.07.2020 16:53 | Son Güncelleme: 17.07.2020 16:53

Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, Ayasofya'nın ibadete açılmasının Mescid-i Aksa'nın işgalden kurtulması ile yakında yaşanacak büyük sevinçlerin habercisi olması temennisinde bulundu.

Müftü Halili, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Minarelerinden ezan sesleri ve mihrabında rüku ve secdelerden yoksun bırakıldıktan sonra ve neredeyse bir asırdır bunun için yas tuttuktan sonra Ayasofya'nın tekrar İslam'ın rahmetine dönmesine sevinen ve kutlayan bütün İslam alemine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılma kararını Türk halkı ve yöneticileri tarafından atılan başarılı bir adım olarak nitelendiren Halili, şunları kaydetti:

"Ümmetin duruşu, inşallah Mescid-i Aksa'nın Müslümanların eline geçmesi ve işgalden kurtulması ile yakında yaşanacak büyük sevinçlerin habercisidir."

Umman Müftüsü Halili, 12 Temmuz'da da Ayasofya kararından dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkı olmak üzere tüm İslam alemini tebrik etmişti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti 3. Sayfa
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona testi pozitif çıktı Güncel
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona...
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı Yaşam
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir Güncel
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar Magazin
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Eskişehir'de 18 kızıl geyik avlanması ihalesine mahkeme 'dur' dedi
Eskişehir'de 18 kızıl geyik avlanması ihalesine mahkeme "dur" dedi
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
İsmindeki ırkçı söylemi kaldıran NFL takımının 15 kadın çalışanı, yaşadıkları cinsel tacizi anlattı
İsmindeki ırkçı söylemi kaldıran NFL takımının 15 kadın çalışanı, yaşadıkları cinsel tacizi anlattı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Yıllar sonra babası albümden çıkardı! İki şehidin beraber çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
Yıllar sonra babası albümden çıkardı! İki şehidin beraber çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir
Ispartalı avukat, TFF'ye 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı
Ispartalı avukat, TFF'ye 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fatih Sultan Hüseyin Filiz Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Merve Boluğur Defne Samyeli
Spor Falcao Gökhan Gönül Ünal Karaman Bülent Korkmaz İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Tbmm Asker Adana Ankara
Şu an buradasınız: Umman Müftüsü'nden Ayasofya mesajı: "Mescid-i Aksa'nın işgalden kurtulmasının habercisi" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 16:56:40. #1.15#
title