Umman Müftüsü: "Mescid-i Aksa'nın pazarlık konusu olması mümkün değil"
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Umman Müftüsü: "Mescid-i Aksa'nın pazarlık konusu olması mümkün değil"

Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, Mescid-i Aksa'nın hiçbir durumda pazarlık konusu yapılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Umman Müftüsü:
15.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:05

Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, Mescid-i Aksa'nın hiçbir durumda pazarlık konusu yapılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Umman Müftüsü Halili, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa ve çevresindeki toprağın işgalden kurtarılarak özgürlüğüne kavuşturulmasının ümmetin kutsal bir görevi olduğunu belirtti.

Müftü Halili, Mescid-i Aksa'ya vefa göstermenin ümmetin üzerine bir borç olduğunu da kaydederek, "Mescid-i Aksa'nın hiçbir durumda pazarlık konusu olması mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Halili, Mescid-i Aksa'nın Mescid-i Haram gibi İslam ümmetinin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Umman Dışişleri Bakanlığının dün İsrail-BAE anlaşmasına verdiği destek açıklamasından sonra Halili'nin bugünkü açıklaması dikkati çekti.

Dışişleri Bakanlığının, Umman resmi ajansı ONA'da yayımlanan yazılı açıklamasında, "Sultanlık, ABD-İsrail ve BAE arasındaki tarihi ortak bildiri çerçevesinde, İsrail ile ilişkileri konusundaki BAE'nin kararını destekliyor." ifadelerine yer verilmişti.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE'nin resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA

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