Umman koronavirüs tehdidi yüzünden Mısır'a charter seferlerini bir aylığına durdurdu

08.03.2020 03:40 | Son Güncelleme: 08.03.2020 03:40

Umman Sultanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle Mısır'la charter seferlerini bir ay süreyle askıya aldı.

Umman Sivil Havacılık Heyeti, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilgili kurumlarla yapılan istişareler sonucu bugünden itibaren charter seferlerinin bir aylığına durdurulma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre, ülkede oturum hakkı olanların Kovid-!9 taşıyıcısı olmadığını belgelemeleri ve 14 günlük karantinayı kabul etmeleri şartı getirildi.

Ülkede son olarak bir turist gemisinde toplam 34 kişide koronavirüs vakası tespit edildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA