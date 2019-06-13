Umman Körfezi'nde iki tankere 'şüpheli saldırı': Mürettebat kurtarıldı

Umman Körfezi'nde Panama bandıralı Kokuka Courageous ve Marşal Adaları bandıralı Front Altair isimli iki tanker 'şüpheli şekilde' vuruldu. İki gemide bulunan 44 mürettebat kurtarıldı.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan olayda İran resmi haber ajansı IRNA, Front Altair'in battığını duyurdu. Ancak Norveçli Frontline firması, Front Altair isimli tankerlerinin battığı haberini yalanladı. Gemilerinin 'bir olay sebebiyle Umman Körfezinde yanmakta olduğunu' ise doğruladı. Euronews.com'da Görüntüle