Umman Körfezi'nde 2 yakıt tankerinde patlama
– İran medyası, Umman Körfezi'nde iki patlama sesi duyulduğunu; patlamaların 2 yakıt tankerlerinde meydana geldiğini duyurdu.
– İran medyası, Umman Körfezi'nde iki patlama sesi duyulduğunu; patlamaların 2 yakıt tankerlerinde meydana geldiğini duyurdu. Yerel medya bunun bir saldırı sonrasında da meydana gelmiş olabileceğini; konunun araştırıldığını duyurdu.
İran haber kanalı Al-Alam TV'de yer alan habere göre, Umman Körfezi'nde iki patlama sesi duyuldu. Umman Körfezi'nde 2 yakıt tankerinin hedef alındığı düşünülüyor. Ayrıca, tanker personellerinin, saldırıya uğradıklarını duyurarak körfez çevresindeki ülkelere acil yardım çağrısında bulunduğu belirtildi.
Kaynak: DHA
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