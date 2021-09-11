Umman'ın Zufar kenti doğal güzellikleriyle ilgi odağı oluyor (1)

Umman'ın Zufar kenti, özellikle yaz ve sonbahar aylarında doğal güzellikleri, yeşil örtüsü ve iklimiyle ilgi çekiyor.

Sisli ve yağışlı bir iklim ile ormanlık alanlara sahip olan bölge, Hindistan cevizi, sığla ağaçları ve buhuru ile biliniyor.

Çöl ve yeşillik alanların bulunduğu kent, her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

Tarihsel olarak da Umman ve Doğu Afrika arasında bağlantı olan Zufar, Hint Okyanusu'na açılan devasa bir Umman geçidi konumunda bulunuyor.

Çok sayıda Turist çekiyor

Turistik bir bölge olan Zufar, özellikle yaz ve sonbahar aylarında ilgi odağı oluyor.

Bölge ile ilgili AA muhabirine bilgi veren Zufar Belediye Başkanı Ahmed el-Gassani, 21 Haziran-15 Eylül arasında kentin yerli ve yabancı çok sayıda turist çektiğini söyledi.

Kentin, beyaz kumsallar, yumuşak kumlar, sıra dağlar, vadiler, düz ovalar, çöller, su kaynakları, şelaleler ve mağaralar gibi doğal ortamları ile turistik bölgelere sahip olduğunu aktaran Gassani, sadece yaz aylarında değil yılın diğer zaman dilimlerinde de kentin doğal güzellikleriyle hayran bıraktığını ifade etti.

Avrupa'dan da turist ağırladıklarını, tabiatla iç içe vakit geçirmek isteyen gençlerin kenti tercih ettiklerini belirten Gassani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yine de çok sayıda turistin kente geldiğini ifade etti.

Gassani, 2022 yazında hayata geçirecekleri projeleri olduğunu ve bölgeyi daha çekici hale getireceklerini kaydetti.

Kent buhur üretimiyle meşhur

Zufar Kültürel Miras ve Turizm Genel Müdürü Halid bin Abdullah el-İbri de bölgenin doğal güzelliklerinin yanında buhur üretimi konusunda ayrıcalıklı bir yerinin olduğunu söyledi.

Geleneksel çarşıların, buhur, yerli tarım ürünleri ve tatlılarının da turistler tarafından tercih edildiğini aktaran İbri, kentin dünyadaki en iyi buhur türlerinin üretimiyle meşhur olduğunu ve buhurun yerli halkın önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu dile getirdi.

Kentte Umman'ın vadi ve dağlarına bakan çok sayıda tarihi kale de bulunduğunu anlatan İbri, "Umman ve diğer körfez ülkelerinden gelen aileler yaz tatillerini Zufar'da geçiriyor." dedi.

Bölgede Hindistan cevizi ve muz üretimi yapılıyor

Çevre alanında çalışmaları bulunan Muhammed eş-Şenferi de kentin zengin bitki türlerinin de ilgi çeken yanlarından olduğunu ifade etti.

Hindistan cevizinin bölgedeki mahsuller arasında önemli bir yer teşkil ettiğini ve yıl boyunca verimli bir üretim sağlandığını aktaran Şenferi, bölgede muz üretimi de yapıldığını, elde edilen mahsulün önemli ekonomik getirisi olduğunu belirtti.