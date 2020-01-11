Umman'ın yeni Sultanı bin Tarık'tan "iyi komşuluk politikası"na devam vurgusu

11.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:02

Umman'ın yeni Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said, selefi Sultan Kabus bin Said'in dış politikada çizdiği sabiteler üzerinden hareket edeceklerini açıkladı.

Bin Tarık, Umman Meclisi'ndeki yemin töreninin ardından yaptığı ilk konuşmada, selefi Sultan Said'in dış politikada çizdiği "milletlerin barış içinde bir arada yaşaması, iyi komşuluk, ülkelerinin iç işlerine karışmamak ve devletlerin egemenliğine saygı duymak" gibi sabiteler üzerinden hareket edeceklerini söyledi.

Körfez İşbirliği Konseyine desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Umman Sultanı, Arap Birliği ülkelerinin liderleriyle de çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Bin Tarık, ülkesinin, Birleşmiş Milletler ile iş birliğine devam edeceğini sözlerine ekledi.

Umman Sultanı Kabus bin Said'in bugün 79 yaşında vefatının ardından yerine bin Tarık seçilmiş ve ülkede 3 gün yas ilan edilmişti.

Altı Arap ülkesinden ulusal yas ilanı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Bahreyn Kralı Hamed Bin İsa ile Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah, bin Said'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımlayarak ülkelerinde 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Kaynak: AA