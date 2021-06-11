Umman'ın Yemen krizinin çözümüne ilişkin başlattığı girişim başarılı olacak mı?

Umman'ın Yemen krizinin çözümüne ilişkin çabaları kapsamında İran destekli Husiler ile görüşmek üzere başkent Sana'ya heyet göndermesi ülkede savaşı durdurmak ve siyasi süreci ilerletmek için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Umman'ın Yemen krizinin çözümüne ilişkin çabaları kapsamında İran destekli Husiler ile görüşmek üzere başkent Sana'ya heyet göndermesi ülkede savaşı durdurmak ve siyasi süreci ilerletmek için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Umman'dan bir heyet 5 Haziran'da Yemen'deki iç savaşın taraflarından Husiler ile görüşmek üzere başkent Sana'ya giderek Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile bir araya gelmişti.

Ummanlı taraflarca yapılan bu ziyaret, Yemen'de yaklaşık 7 yıldır devam eden savaş süresince ilk olma özelliği taşıyor.

Muskat yönetimi Orta Doğu'daki krizlerde ara bulucu rolüyle öne çıkıyor. Husiler de Yemen'deki krize çözüm için yürütülen müzakerelerde Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileriyle görüşmelerini genellikle Umman'da gerçekleştiriyor.

Muskat'ın girişimi taraflar arasında büyük kabul görebilir

Yemenli gazeteci yazar Faysal el-Huzeyfi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Umman'ın tarafsızlık siyasetini benimsediğini ve kapılarını tüm Yemenlilere açık tuttuğunu belirterek, Umman'ın ara buluculuğunun büyük kabul görebileceğini ifade etti.

Huzeyfi, "Yemen'deki savaşın başlangıcından bu yana tutumunda Umman'ın bir değişiklik olmadı. Körfez ülkelerinin rızasıyla da Yemen'in birlik ve istikrarına başından bu yana vurgu yaparak kendisini halk nezdinde dürüst bir ara bulucu olarak kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Umman'ın savaşı durdurmak, siyasi süreci ilerletmek ve Yemen'e kapsamlı barış ve istikrar getirmek için uluslararası ve bölgesel çabaları desteklemede oynadığı role değinen Huzeyfi, Muskat yönetiminin başlattığı son girişimi de önemli bir fırsat olarak gördüğünü aktardı.

Yemenli yazar ve araştırmacı Yasin et-Temimi de Umman'ın Yemen'deki çabalarına olumlu yönde baktığını belirterek, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun yıllardır savaş yoluyla işi çözememesinin ardından uluslararası toplum Yemen dosyası konusunda daha ciddi görünüyor." dedi.

Temimi, "Genel anlamda barış ve ateşkes girişimleri kapsamında Husilerin üzerindeki hava ve deniz kuşatmasını kaldıracak Sana Havalimanı ve ülkenin batısındaki Kızıldeniz kıyısında yer alan stratejik Hudeyde Limanı'nın açılmasının garanti edilmesi, birçok gözlemci tarafından Husilerin en az kayıpla çıkması için bir cankurtaran halatı ve sorunların ertelenmesi olarak görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Heyetin ziyaretinin ardından Umman Sultanı'ndan Kral Selman'a mektup

Umman heyetinin Sana'yı ziyaret etmesinin ve Husilerin lideri ile görüşmesinin ardından Sultan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e mektup gönderdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'yi başkent Riyad'daki bakanlık binasında karşılayarak, Umman Sultanı'ndan Kral Selman'a gönderilen mektubu teslim aldı.

Mektubun, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası arenada yaşanan gelişmeleri ele aldığı ifade edildi.

BM Yemen Özel Temsilcisi'nden Sana'nın ardından İran ziyareti

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 31 Mayıs'ta Sana'ya gelmesinin ve Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile bir araya gelmesinin ardından bölge temaslarını Tahran'a 8-9 Haziran'da düzenlediği ziyaret ile noktaladı.

Ziyaret kapsamında Griffiths, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve diğer bazı yetkililerle görüştü.

Griffiths, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, iki gün süren Tahran ziyaretinde Yemen arenasındaki son gelişmeleri görüşmek üzere üst düzey İranlı yetkililerle bir araya geldiğini belirtti.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar