Umman ile ABD arasında ortak hava tatbikatı

16.02.2020 20:42 | Son Güncelleme: 16.02.2020 20:42

Umman ile ABD hava kuvvetlerinin düzenlediği ortak hava tatbikatı başladı.

Umman haber ajansı OMAN'da yer alan haberde, "Hassas Gözlem" ismi verilen tatbikata Umman ve ABD hava kuvvetleri ile ABD savaş uçaklarının katıldığı bildirildi.

Tatbikatla, Umman Hava Kuvvetlerinin savaş kapasitesinin ve bu kuvvetlerin sahip olduğu modern silah ve gelişmiş elektronik donanımın test edilmesinin yanı sıra Umman silahlı kuvvetleri ile dost ülkeler arasındaki operasyonel koordinasyon düzeyinin yükseltilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Tatbikatın, süresine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA