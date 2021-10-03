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Umman'ı vuran tropik fırtınada can kaybı 3'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Umman'ı vuran tropik fırtınada can kaybı 3'e yükseldi

Umman'ın çeşitli bölgelerinde etkisini gösteren tropik fırtına Şahin nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Umman'ın çeşitli bölgelerinde etkisini gösteren tropik fırtına Şahin nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Körfez ülkesi Umman'ın çeşitli bölgelerinde gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan tropik fırtına Şahin'de can kaybı artıyor. Ulusal Acil Durum Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamada, Al Amarat bölgesinde sel sularına kapılan bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirilmişti. Umman medyasına yansıyan haberler de, sanayi bölgesinde bir tepenin çökmesi sonucu 2 Asyalı işçinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Böylece başta başkent Muskat olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde sellere neden olan ve hayatı durma noktasına getiren fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Yetkililer, fırtınanın Muskat'tan yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta olduğunu ve yaklaşık 120 km hızla ilerlediğini belirterek, kıyı bölgelerinin boşaltılması çağrısında bulundu. Yaklaşık 5 milyonluk nüfusun çoğunun yaşadığı Muskat ve çevresinde yolların kapatıldığını duyuran yetkililer, fırtına dinene kadar başkentteki yolların yalnızca acil durumlarda kullanılabileceğini söyledi.

Ulusal Acil Durum Yönetim Merkezi, kazaları önlemek için başkentin doğusundaki Qurum bölgesinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Şahin fırtınası nedeniyle şu ana kadar ülkenin çeşitli bölgelerindeki 2 bin 700'den fazla kişinin tahliye edildi.

Öte yandan, Umman meteoroloji uzmanları Şahin fırtınasının bugün öğleden sonra şiddetini arttırmasının beklendiğini duyurmuştu.

(İHA)

Umman'ı vuran tropik fırtınada can kaybı 3'e yükseldi

Umman'ı vuran tropik fırtınada can kaybı 3'e yükseldi

Umman'ı vuran tropik fırtınada can kaybı 3'e yükseldi

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: Umman'ı vuran tropik fırtınada can kaybı 3'e yükseldi - Haberler
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