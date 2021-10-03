Umman'ı tropik fırtına vurdu: 1 çocuk öldü - Haberler
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Umman'ı tropik fırtına vurdu: 1 çocuk öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Umman'ı tropik fırtına vurdu: 1 çocuk öldü

Umman'ın çeşitli bölgelerinde etkisini göstermeye başlayan tropik fırtına Şahin nedeniyle bir çocuk hayatını kaybetti.

Umman'ın çeşitli bölgelerinde etkisini göstermeye başlayan tropik fırtına Şahin nedeniyle bir çocuk hayatını kaybetti.

Tropik fırtına Şahin gece saatlerinden itibaren körfez ülkesi Umman'ın çeşitli bölgelerinde etkili olmaya başladı. Fırtına başkent Muskat başta olmak üzere çeşitli bölgelerde sellere neden olurken, hayatı durma noktasına getirdi. Birçok kişi su basan caddelerde araçlarında mahsur kaldı. Ulusal Acil Durum Yönetimi Merkezi yaptığı açıklamada, Al Amarat bölgesinde meydana gelen sel sularına kapılan bir çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Şahin fırtınası nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerindeki 2 bin 700'den fazla kişi 45 barınağa tahliye edilirken, Qurum bölgesinde şiddetli yağışlardan dolayı evlerini su basan 10 kişinin kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, Umman meteoroloji uzmanları Şahin fırtınasının bugün öğleden sonra şiddetini arttırmasının beklendiğini duyurmuştu. - MUSKAT

Umman'ı tropik fırtına vurdu: 1 çocuk öldü

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