Umman'ı sel vurdu
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Umman'ı sel vurdu

Umman'ı sel vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Umman'da etkili olan şiddetli yağış sele yol açarken, sel sularına kapılan araçlarda mahsur kalanların yardımına kurtarma ekipleri koştu.

Umman'da etkili olan şiddetli yağış sele yol açarken, sel sularına kapılan araçlarda mahsur kalanların yardımına kurtarma ekipleri koştu.

Körfez ülkesi Umman'ın farklı bölgelerinde şiddetli yağışının ardından sel meydana geldi. Çok sayıda evi su basarken, anlarca araç da sel sularına kapılarak sürüklendi. Ülkenin doğusundaki Sur kentinde 1 evin yıkıldığı öğrenildi. Kentin bazı mahallelerinde araçlarda mahsur kalanlar, kurtarma ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Sivil savunma ekipleri, şiddetli yağış ve su taşkınları nedeniyle vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama uyarısında bulundu. - MUSKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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