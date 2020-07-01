- Umman'ı büyük bir kum fırtınası vurdu - Umman'ı büyük bir kum fırtınası vurdu Körfez ülkesi Umman'ın kuzeyini büyük bir kum fırtınası vurdu.

- Umman'ı büyük bir kum fırtınası vurdu MUSKAT - Körfez ülkesi Umman'ın kuzeyini büyük bir kum fırtınası vurdu. Körfez ülkesi Umman'ın kuzeyindeki Ez Zahira bölgesinde büyük bir kum fırtınası meydana geldi. Bölgede gökyüzünü sarıya çeviren dev fırtına, hayatı felç etti. Fırtına nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü belirtildi. Kaynak: İHA