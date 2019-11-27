Umman-Fransa ortak askeri tatbikatı sona erdi
Umman ile Fransa'nın 18 Kasım'da başlattığı ortak askeri tatbikat tamamlandı.
Umman ile Fransa'nın 18 Kasım'da başlattığı ortak askeri tatbikat tamamlandı.
Umman resmi ajansı ONA'nın haberinde, iki ülke tarafından Fransa'nın kuzeyindeki Soissons kentinde gerçekleştirilen "Dağ Savaşçısı-3" tatbikatının sona erdiği belirtildi.
Haberde, tatbikatın programı ve içeriğine ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.
Umman, eylül ayında da ABD ve İngiltere'yle hava tatbikatı gerçekleştirmişti.