Umman Dışişleri Bakanı, Yemen krizinde siyasi çözüm yolunun ateşkes kapısından geçtiğini belirtti
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Umman Dışişleri Bakanı, Yemen krizinde siyasi çözüm yolunun ateşkes kapısından geçtiğini belirtti

Umman Dışişleri Bakanı, Yemen krizinde siyasi çözüm yolunun ateşkes kapısından geçtiğini belirtti
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Yemen'deki krize siyasi çözüm yolunun ateşkesten ve insani yardım akışının önünün açılmasından geçtiğini söyledi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Yemen'deki krize siyasi çözüm yolunun ateşkesten ve insani yardım akışının önünün açılmasından geçtiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki krize ve çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Busaidi, Yemen'de kapsamlı barışı ve istikrarı sağlayacak şekilde savaşı sona erdirmek için yürütülen uluslararası çabaların sürdürülmesi konusunda ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ile görüşmelerde bulunduğunu aktardı.

Ummanlı Bakan, açıklamasında "Yemen krizinde siyasi çözüme giden yol, ateşkes kapısından ve düzenli insani yardım akışından geçiyor." ifadesini kullandı.

"Yemen'deki taraflar çözüm yolunda ilerleme kaydedebilir"

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ise Yemen'deki tarafların fırsatı değerlendirip çözüm bulma yolunda ilerleme kaydedebileceklerini belirtti.

Griffiths, Yemen'deki İran destekli Husilerin baş müzakerecisi Muhammed Abdusselam ve Ummanlı yetkililerle görüşmeler yaptığı Muskat ziyaretinin ardından yazılı açıklama yaptı.

BM Temsilcisi, Yemen'deki Sana Havalimanı'nın açılması, batıda yer alan Hudeyde limanlarındaki kısıtlamaların kaldırılması, ülkede ateşkesin sağlanması ve çatışmayı sona erdirmek için kapsamlı bir siyasi sürecin yeniden başlamasına ilişkin BM planının görüşüldüğünü aktardı.

Griffiths, son görüşmelerinin yanı sıra devam eden uluslararası ve bölgesel desteğin, Yemen'deki tarafların fırsatı değerlendirip çatışmanın çözümü yolunda ilerleme kaydedebileceklerini gösterdiğini ifade etti.

BM Yemen Özel Temsilcisi, Yemen'deki ateşkes ve barış müzakerelerinin sürdürülmesi çerçevesinde Suudi Arabistan ve Umman'ı ziyaret etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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