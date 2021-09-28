Umman Dışişleri Bakanı, Yemen'de savaşın bitmesi için aralıksız çalıştıklarını söyledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Umman Dışişleri Bakanı, Yemen'de savaşın bitmesi için aralıksız çalıştıklarını söyledi

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Umman Dışişleri Bakanı, Yemen'de savaşın bitmesi için aralıksız çalıştıklarını söyledi

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, Yemen'deki savaşı sonlandırmak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, Yemen'deki savaşı sonlandırmak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Busaidi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, Yemen ve Afganistan'daki durumla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Umman; Suudi Arabistan, BM ve ABD'nin Yemen özel temsilcilerinin yanı sıra Yemenli taraflarla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." diyen Busaidi, bu çalışmalarla kalıcı ve kapsamlı ateşkese varılarak savaşın sonlandırılmasını ve insani çalışmaların yeniden başlamasını hedeflediklerini kaydetti.

Afganistan'la ilgili de konuşan Busaidi, tarafların, halkın güvenlik, istikrar, kalkınma ve komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurma konusundaki arzularını yerine getirmek için çalışacaklarını umduklarını söyledi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ise BM Genel Kurulundaki konuşmasında, Suudi Arabistan'ın geçen mart ayında Yemen'de ateşkese varılması için açıkladığı girişimi desteklediklerini kaydetti.

Zeyyani, Afganistan'da barış ve güvenliğin sağlanması için tüm taraflar arasında barışçıl siyasi çözüme ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 22 Mart'ta Yemen'deki krize çözüm bulunması için "BM gözetiminde kapsamlı ateşkese varılması, Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerin Merkez Bankasındaki ortak hesaba aktarılması, Uluslararası Sana Havalimanının bazı uçuşlara açılması ve BM gözetiminde taraflar arasında müzakerelere başlanması" konularını içeren bir barış girişimi başlattıklarını duyurmuştu.

Söz konusu girişim, Yemen hükümeti tarafından memnuniyetle karşılanırken, Husiler ise girişimin yeni bir şey getirmediğini savunmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Şafak Sezer Amelia Hamlin Burak Yamantürk
Spor Salih Uçan Mesut Özil Mehmet Topal Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Umman Dışişleri Bakanı, Yemen'de savaşın bitmesi için aralıksız çalıştıklarını söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 01:59:58. #1.17#