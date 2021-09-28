Umman Dışişleri Bakanı, Yemen'de savaşın bitmesi için aralıksız çalıştıklarını söyledi

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, Yemen'deki savaşı sonlandırmak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Busaidi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, Yemen ve Afganistan'daki durumla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Umman; Suudi Arabistan, BM ve ABD'nin Yemen özel temsilcilerinin yanı sıra Yemenli taraflarla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." diyen Busaidi, bu çalışmalarla kalıcı ve kapsamlı ateşkese varılarak savaşın sonlandırılmasını ve insani çalışmaların yeniden başlamasını hedeflediklerini kaydetti.

Afganistan'la ilgili de konuşan Busaidi, tarafların, halkın güvenlik, istikrar, kalkınma ve komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurma konusundaki arzularını yerine getirmek için çalışacaklarını umduklarını söyledi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ise BM Genel Kurulundaki konuşmasında, Suudi Arabistan'ın geçen mart ayında Yemen'de ateşkese varılması için açıkladığı girişimi desteklediklerini kaydetti.

Zeyyani, Afganistan'da barış ve güvenliğin sağlanması için tüm taraflar arasında barışçıl siyasi çözüme ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 22 Mart'ta Yemen'deki krize çözüm bulunması için "BM gözetiminde kapsamlı ateşkese varılması, Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerin Merkez Bankasındaki ortak hesaba aktarılması, Uluslararası Sana Havalimanının bazı uçuşlara açılması ve BM gözetiminde taraflar arasında müzakerelere başlanması" konularını içeren bir barış girişimi başlattıklarını duyurmuştu.

Söz konusu girişim, Yemen hükümeti tarafından memnuniyetle karşılanırken, Husiler ise girişimin yeni bir şey getirmediğini savunmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.