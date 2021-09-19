Umman Dışişleri Bakanı, Yemen'de kalıcı ateşkes çalışmalarını ele aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Umman Dışişleri Bakanı, Yemen'de kalıcı ateşkes çalışmalarını ele aldı

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Umman Dışişleri Bakanı, Yemen'de kalıcı ateşkes çalışmalarını ele aldı

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, BM ve ABD Yemen özel temsilcileriyle, 7 yıldır savaşın devam ettiği ülkede, kapsamlı ve kalıcı ateşkesin sağlanması için yürütülen çalışmaları görüştü.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, BM ve ABD Yemen özel temsilcileriyle, 7 yıldır savaşın devam ettiği ülkede, kapsamlı ve kalıcı ateşkesin sağlanması için yürütülen çalışmaları görüştü.

Umman haber ajansı ONA'ya göre Busaidi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ve ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking ile başkent Muskat'ta ayrı ayrı bir araya geldi.

Busaidi-Grundberg görüşmesinde, tüm taraflarca Yemen'de kapsamlı ve kalıcı ateşkesin sağlanması için yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, insani malzeme akışının kolaylaştırılması ve Yemen halkının güvenlik, istikrar, ulusal birlik ve ülkenin yeniden inşa edilmesi yönündeki özlemlerini gerçekleştirecek bir siyasi sürece girilmesi konularının ele alındığı ifade edildi.

Busaidi'nin, Lenderking ile görüşmesinde ise Yemen'deki son gelişmeler ve savaşın sonlandırılması için yürütülen çalışmalar ele alındı.

ONA'nın haberinde, Grundberg ile Lenderking'in Umman'a ne zaman geldiği ve ziyaretlerinin ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Umman uzun zamandır, Yemen krizini çözmek ve barışçıl bir çözüme ulaşmak amacıyla tarafları müzakere masasında bir araya getirmeye çalışıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

 Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salı günü Amerika'da BM Genel Kurulu'nda ifade edeceğim gibi yeni küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almak için üzerimize ne...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salı günü Amerika'da BM Genel Kurulu'nda ifade edeceğim gibi yeni küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almak için üzerimize ne...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Mesut Özil Domagoj Vida Arda Turan Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Umman Dışişleri Bakanı, Yemen'de kalıcı ateşkes çalışmalarını ele aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 20:03:49. #1.11#