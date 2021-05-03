Umman Dışişleri Bakanı el-Busaidi, ABD Yemen Özel Temsilcisi Lenderking ile görüştü
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Umman Dışişleri Bakanı el-Busaidi, ABD Yemen Özel Temsilcisi Lenderking ile görüştü

Umman Dışişleri Bakanı el-Busaidi, ABD Yemen Özel Temsilcisi Lenderking ile görüştü
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed bin Hammud el-Busaidi, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking ile Yemen'deki savaşın sonlandırılması konusunu görüştü.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed bin Hammud el-Busaidi, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking ile Yemen'deki savaşın sonlandırılması konusunu görüştü.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Busaidi başkent Muskat'ta, Lenderking ve ABD Senato Üyesi Chris Murphy ile bir araya geldi.

Görüşmede kapsamlı bir siyasi süreçle barış ve istikrarı sağlayacak şekilde Yemen'deki gelişmelerin ve savaşın sonlandırılması için ortaya konan çabalar ele alındı.

Daimi denilecek şekilde Husilerden müzakereci bir heyetin Muskat'ta bulunması sebebiyle Umman yönetiminin Husilerle iyi ilişkilere sahip olduğu biliniyor.

Umman ziyareti öncesinde Suudi Arabistan'a giden Lenderking, 30 Nisan'da Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la Yemen konusunu görüşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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