Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, Tahran'da İranlı mevkidaşı Zarif'le "bölgedeki gelişmeleri" görüştü

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, başkent Tahran'da İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, başkent Tahran'da İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yarın yapılacak yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gelen Busaidi, Dışişleri Bakanı Zarif ile bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmede Busaidi, İran ile ilişkileri geliştirmek istediklerini ve bu sürecin yeni hükümetle de devam edeceğini belirtti.

Busaidi ayrıca bölge ülkelerinin diyalog içinde olması için her türlü çabayı göstereceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun