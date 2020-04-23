Umman'dan 250 Türk vatandaşı Van'a getirildi
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Van, Haber

Umman'dan 250 Türk vatandaşı Van'a getirildi

Umman'dan 250 Türk vatandaşı Van'a getirildi Umman'dan Van'a getirilen ve çoğunluğu üniversite öğrencisi olan 250 Türk vatandaşı, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina için yurtlara yerleştirildi.

23.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:19
Umman'dan 250 Türk vatandaşı Van'a getirildi

Umman'dan 250 Türk vatandaşı Van'a getirildi

VAN - Umman'dan Van'a getirilen ve çoğunluğu üniversite öğrencisi olan 250 Türk vatandaşı, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina için yurtlara yerleştirildi.

Umman'dan uçakla Van'a getirilen ve çoğunluğu üniversite öğrencisi 250 Türk vatandaşını taşıyan uçak, sabah saatlerinde Ferit Melen Havalimanı'na indi. Sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçen yolcular, Van Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsleriyle Tuşba ilçesindeki Süleyman Şah Öğrenci Yurdu ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde bulunan İmam Şafi Öğrenci Yurduna getirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar ve sağlık personeli tarafından karşılanan yolcular, sosyal mesafeye dikkat edilerek yurtlara yerleştirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacak olan yolcular, Umman'a eğitim için gittiklerini belirterek, mahsur kaldıkları ülkede kendilerini aldıran devlet yetkililerine minnettar olduklarını söyledi.

Umman'dan 250 Türk vatandaşı Van'a getirildi

Kaynak: İHA

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