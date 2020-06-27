Umman'da son 24 saatte 919 yeni koronavirüs vakası Umman'da son 24 saatte 919 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Umman'da son 24 saatte 919 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 36 bin 953'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Umman'da son 24 saatte 919 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 36 bin 953'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 artarak toplamda 159'a çıktı.

Kaynak: DHA