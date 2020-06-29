Umman'da son 24 saatte 910 yeni koronavirüs vakası Umman'da son 24 saatte 910 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Umman'da son 24 saatte 910 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 39 bin 60'a ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Umman'da son 24 saatte 910 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 39 bin 60'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 artarak toplamda 169 çıktı.

Kaynak: DHA