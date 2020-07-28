Umman'da son 24 saatte 846 yeni koronavirüs vakası Umman'da son 24 saatte 846 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Umman'da son 24 saatte 846 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 77 bin 904'e ulaştı.

Umman'da son 24 saatte 846 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 77 bin 904'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 artarak toplamda 402'ye çıktı.

Kaynak: DHA