Umman'da son 24 saatte 2 bin 164 yeni koronavirüs vakası Umman'da son 24 saatte 2 bin 164 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Umman'da son 24 saatte 2 bin 164 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 58 bin 179'a ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Umman'da son 24 saatte 2 bin 164 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 58 bin 179'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 artarak toplamda 259'a çıktı.

Kaynak: DHA