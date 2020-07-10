Umman'da son 24 saatte 1889 yeni koronavirüs vakası
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Umman'da son 24 saatte 1889 yeni koronavirüs vakası

Umman'da son 24 saatte 1889 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Umman'da son 24 saatte 1889 yeni koronavirüs vakası
10.07.2020 16:49 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:38

Umman'da son 24 saatte 1889 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 53 bin 614'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Umman'da son 24 saatte 1889 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 53 bin 614'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 artarak toplamda 244'e çıktı.


Kaynak: DHA

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