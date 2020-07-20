Umman'da son 24 saatte 1739 yeni koronavirüs vakası Umman'da son 24 saatte 1739 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Umman'da son 24 saatte 1739 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 68 bin 400'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Umman'da son 24 saatte 1739 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 68 bin 400'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 artarak toplamda 326'ya çıktı.

Kaynak: DHA