Umman'da son 24 saatte 1679 yeni koronavirüs vakası Umman'da son 24 saatte 1679 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Umman'da son 24 saatte 1679 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 61 bin 247'ye ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Umman'da son 24 saatte 1679 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 61 bin 247'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 artarak toplamda 281'e çıktı.

Kaynak: DHA