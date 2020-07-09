Umman'da son 24 saatte 1518 yeni koronavirüs vakası Umman'da son 24 saatte 1518 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Umman'da son 24 saatte 1518 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 51 bin 725'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Umman'da son 24 saatte 1518 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 51 bin 725'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 artarak toplamda 236'ya çıktı.

Kaynak: DHA