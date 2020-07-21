Umman'da son 24 saatte 1487 yeni koronavirüs vakası Umman'da son 24 saatte 1487 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Umman'da son 24 saatte 1487 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 69 bin 887'ye ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Umman'da son 24 saatte 1487 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 69 bin 887'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 artarak toplamda 337'ye çıktı.

Kaynak: DHA