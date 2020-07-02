Umman'da son 24 saatte 1361 yeni koronavirüs vakası Umman'da son 24 saatte 1361 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Umman'da son 24 saatte 1361 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 42 bin 555'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Umman'da son 24 saatte 1361 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 42 bin 555'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 artarak toplamda 188 çıktı.

Kaynak: DHA