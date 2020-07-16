Umman'da son 24 saatte 1327 yeni koronavirüs vakası Umman'da son 24 saatte 1327kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Umman'da son 24 saatte 1327kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 62 bin 574'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Umman'da son 24 saatte 1327 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 62 bin 574'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 artarak toplamda 290'a çıktı.

Kaynak: DHA