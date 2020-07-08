Umman'da son 24 saatte 1210 yeni koronavirüs vakası Umman'da son 24 saatte 1210 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Umman'da son 24 saatte 1210 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 50 bin 207'ye ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Umman'da son 24 saatte 1210 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 50 bin 207'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 artarak toplamda 233'e çıktı.

Kaynak: DHA