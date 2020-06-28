Umman'da son 24 saatte 1197 yeni koronavirüs vakası Umman'da son 24 saatte 1197 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Umman'da son 24 saatte 1197 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 38 bin 150'ye ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Umman'da son 24 saatte 1197 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 38 bin 150'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 artarak toplamda 163'e çıktı.

Kaynak: DHA