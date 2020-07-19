Umman'da son 24 saatte 1157 yeni koronavirüs vakası Umman'da son 24 saatte 1157 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Umman'da son 24 saatte 1157 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 66 bin 661'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Umman'da son 24 saatte 1157 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 66 bin 661'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 artarak toplamda 318'e çıktı.

Kaynak: DHA