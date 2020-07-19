Umman'da son 24 saatte 1157 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Umman'da son 24 saatte 1157 yeni koronavirüs vakası

Umman'da son 24 saatte 1157 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Umman'da son 24 saatte 1157 yeni koronavirüs vakası
19.07.2020 13:08 | Son Güncelleme: 19.07.2020 13:12

Umman'da son 24 saatte 1157 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 66 bin 661'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Umman'da son 24 saatte 1157 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 66 bin 661'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 artarak toplamda 318'e çıktı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi 3. Sayfa
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak Ekonomi
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim Güncel
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden 'pes' dedirten savunma 3. Sayfa
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor Magazin
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı Dünya
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilk kez müslüman bir ülke tepki gösterdi
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilk kez müslüman bir ülke tepki gösterdi
Canlı yayındaki tartışma Twitter'a taşındı! Metiner'den Soylu'ya çok sert sözler
Canlı yayındaki tartışma Twitter'a taşındı! Metiner'den Soylu'ya çok sert sözler
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti
Küçük kıza tacizde bulunan yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı
Küçük kıza tacizde bulunan yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Fenerbahçeli yıldız Luiz Gustavo, Beşiktaş derbisine saatler kala kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçeli yıldız Luiz Gustavo, Beşiktaş derbisine saatler kala kadrodan çıkarıldı
'Fazilet durağı' tartışması sonucu İBB'nin işten çıkardığı otobüs şoförü dava açmaya hazırlanıyor
"Fazilet durağı" tartışması sonucu İBB'nin işten çıkardığı otobüs şoförü dava açmaya hazırlanıyor
Bir buçuk tonluk 'Polat Alemdar' isimli dana, 55 bin liradan alıcısını bekliyor
Bir buçuk tonluk "Polat Alemdar" isimli dana, 55 bin liradan alıcısını bekliyor
Adana küfür edenleri uyaran adam bıçaklandı
Adana küfür edenleri uyaran adam bıçaklandı
8 gündür aranan anne ve oğlunun cansız bedenleri kuyuda bulundu
8 gündür aranan anne ve oğlunun cansız bedenleri kuyuda bulundu
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu
Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu
Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi Ankara'da görüldü
Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi Ankara'da görüldü
Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
Ağabeyi kaza geçirdi, olay yerine gelen kardeşi yedek lastiği almaya çalıştı
Ağabeyi kaza geçirdi, olay yerine gelen kardeşi yedek lastiği almaya çalıştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Celal Adan Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Huysuz Virjin Tuvana Türkay Murat Dalkılıç
Spor Falcao Caner Erkin Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Bursa Otomobil İngiltere
Şu an buradasınız: Umman'da son 24 saatte 1157 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.7.2020 13:12:38. #1.15#
title